ميزة جديدة على واتساب طال انتظارها

المواطن - متابعة

ما زال التطبيق الأخضر متحمسًا لتحسين خدماته، فقد أعلن موقع WABetainfo أن تطبيق “واتساب” حصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات.

ووفق المعلومات، فإن بعض مستخدمي تطبيق “واتساب” بات بإمكانهم الاستفادة من ميزة الوصول إلى مراسلاتهم من 5 أجهزة مرتبطة بحساب واحد بنفس الوقت، لكن الميزة ما تزال في مرحلة الاختبار على بعض الأجهزة حاليًّا، بحسب “العربية”.

ربط 5 أجهزة بحساب واحد:

كما أن المهم في هذه الميزة أنه بمجرد تحميل التطبيق في الأجهزة وربطها بحساب واحد سيتمكن المستخدم من الوصول إلى مراسلاته عبر الحاسب مثلًا ودون أن يحتاج إلى هاتفه الذكي الذي فعّل عليه الحساب على “واتساب” أولًا، ودون الحاجة لأن يكون الهاتف متصلًا بالإنترنت.

انطلاق الميزة:

ومن المقرر أن تطلق الميزة الجديدة حاليًّا بالنسخة التجريبية رقم 2.21.14.1 لتطبيق “واتساب” عبر أجهزة أندرويد، كما من المفترض أن تصل إلى أنواع أخرى من الأجهزة لاحقًا.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مراسلات المستخدمين بعد تطبيق الميزة ستبقى مشفّرة باستخدام خوارزميات “واتساب”.

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