ميسي يثير أزمة لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، أزمة مقلقة لـ مجلس إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا، خاصة أن عقده ينتهي اليوم الأربعاء.

من الغد ميسي يحق له التفاوض مع أي فريق آخر

ولم يجدد النجم الأرجنتيني صاحب الـ34 عامًا عقده حتى الآن مع البارشا، مما يعني أنه يحق له من الغد التفاوض مع أي ناد آخر للانضمام له.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة برشلونة بمأزق خاصة أنها لم تحدد من سيكون بديل النجم الأرجنتيني، في حال رفض البقاء في صفوف الفريق الكتالوني.

النجم الأرجنتيني لم يرد على عروض رئيس النادي

وقبل أسبوع من الآن، أكد مصدر مقرب من ميسي لصحيفة “سبورت” الكتالونية، أن النجم الأرجنتيني لم يتوصل لاتفاق حول تجديد عقده مع إدارة برشلونة، على عكس الأخبار المنتشرة والتي تفيد بمنحه خوان لابورتا، رئيس برشلونة، موافقته على التجديد.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أنه سبق وأن قدم خوان لابورتا عرضًا للنجم الأرجنتيني بالتجديد لمدة موسمين، إلا أن اللاعب لم يحدد حتى الآن مصيره مع الفريق.

ولفتت صحيفة “سبورت”، إلى وجود محادثات يومية بين الطرفين ورغبات متبادلة في الاستمرار مع الفريق الكتالوني، لكن لا يوجد شيء رسمي، الأمر الذي أقلق جماهير نادي برشلونة خوفًا من رحيله.

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