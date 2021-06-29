ناديان يتنافسان على ضم حسن العمري

المواطن - مروة نبيل

ظهر النجم حسن العمري بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ما جذب أنظار العديد من الأندية إليه.

الشباب والتعاون مهتمان باللاعب:

وقال الإعلامي فهد الصيعري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “تنافس كبير بين الشباب والتعاون لحسم صفقة حسن العمري لاعب القادسية.. الكاش سيحسم هذه المفاوضات”.

وترغب إدارتا الشباب والتعاون في إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في تجهيز فرقهم بشكل مميز في الموسم الرياضي الجديد، خاصة أن الليوث أنهى الموسم في المركز الثاني، فيما حل سكري القصيم رابعًا.

حسن العمري يخطف الأنظار:

ويُعد حسن العمري من أبرز اللاعبين السعوديين في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وعلى الرغم من تألق العمري الموسم المنصرم، إلا أنه فشل في مساعدة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية على البقاء في دوري المحترفين، ليهبط إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بعد تعادله مع أبها في الجولة الأخيرة.

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