ناصر الدوسري يُغادر معسكر الأخضر

المواطن - مروة نبيل

غادر نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال، ناصر الدوسري معسكر الأخضر المقام حاليًا في الرياض، اليوم الجمعة، بسبب وفاة شقيقه.

ناصر الدوسري يُغادر المعسكر

وذكر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع “تويتر”: “سمح مدرب الأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد للاعب ناصر الدوسري بمغادرة المعسكر بسبب وفاة شقيقه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته”.

كما تقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبي الاتحاد وأعضاء الجهاز الإداري والفني في المنتخب الأول بخالص العزاء وصادق المواساة للاعب ناصر الدوسري، سائلًا المولى عزل وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية

ويتبقى للمنتخب السعودي 3 مباريات يبدأها بمواجهة اليمن، يوم السبت المقبل، قبل أن يواجه سنغافورة، يوم الجمعة 11 يونيو، ويختتم مواجهاته بلقاء أوزبكستان يوم 15 من الشهر ذاته، وستقام لقاءاته على ملعب مرسول بارك.

ويتصدر الأخضر المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 برصيد 11 نقطة، يليه المنتخب الأوزبكي برصيد 9 نقاط، وحل منتخب سنغافورة ثالثًا بـ 7 نقاط، بفارق نقطتين عن اليمن صاحبة المركز الرابع، ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الخامس بـ4 نقاط.

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