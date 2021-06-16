نجاة نجم منتخب روسيا من الإصابة في العمود الفقري

المواطن - محمد سمعه

نجا اللاعب ماريو فيرنانديز، مدافع منتخب روسيا الأول لـ كرة القدم، من الإصابة بعموده الفقري، وذلك بعد أن سقط بطريقة مخيفة في مباراة فنلندا التي أُقيمت عصر اليوم الأربعاء بـ بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

نجم منتخب روسيا ينجو من إصابة العمود الفقري:

وخرج الروسي ماريو فيرنانديز صاحب الأصول البرازيلية من أرضية الملعب محمولًا على محفة بالدقيقة الـ26 من عمر الشوط الأول، حيث خرج وهو يرتدي بعض الأجهزة التي حمت الرقبة والرأس.

وكان المنتخب الروسي أكد على وجود اشتباه بإصابة ماريو فيرنانديز بالعمود الفقري بعد تعرضه للسقوط بشكل مخيف، لكن الفحوصات المبدئية أشارت إلى عدم إصابته في العمود الفقري.

ومن المتوقع غياب ماريو فيرنانديز عن مباراة روسيا ضد الدنمارك يوم الاثنين المقبل بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة يورو 2020.

جدير بالذكر أن مدرب المنتخب الروسي، قرر إشراك اللاعب فياتشيسلاف كرافييف بدلًا من ماريو فيرنانديز بعد إصابته.

المنتخب الروسي يُنعش آماله:

ورفع المنتخب الروسي الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط في المجموعة الثانية بمنافسات يورو 2020، بعد خسارته أمام بلجيكا بثلاثية في الجولة الأولى، فيما تجمد رصيد فنلندا عند 3 نقاط بعد الفوز على الدنمارك.

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