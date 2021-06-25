نجم الشارقة يجذب أنظار الهلال والنصر

المواطن - مروة نبيل

يتنافس مسؤولو ناديي الهلال والنصر على ضم مهاجم فريق الشارقة الإماراتي، ريكاردو غوميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشارقة يرغب في إعارة غوميز

وتسعى شركة الكرة في نادي الشارقة الإماراتي، لخروج مهاجم الرأس الأخضر غوميز على سبيل الإعارة للموسم الثاني على التوالي، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل، إلا أن المسؤولين يسعون لرحيله.

وبات ريكاردو غوميز أمام خيارين، الأول؛ هو العودة إلى صفوف نادي بارتيزان الصربي، أو اللعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

الهلال والنصر مهتمان بالمهاجم

وأكدت تقارير إعلامية إماراتية أن مهاجم فريق الشارقة يمتلك عروضًا من ناديي الهلال والنصر، حيث أبديا رغبتهما في الحصول على خدماته، ولكن تبدو فرص الانتقال إلى أحدهما صعبة، خاصة أنه يفضل العودة إلى بارتيزان.

وكان النادي الإماراتي قد تعاقد مع ريكاردو غوميز لمدة 3 مواسم، وأعاره بعد ذلك إلى صفوف نادي اتحاد كلباء في النصف الثاني من الموسم الأول له مع الفريق، قبل أن يلعب مع أرضوم سبور التركي على سبيل الإعارة.

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