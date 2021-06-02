نسخة خاصة من Land Cruiser بمناسبة عيدها الـ 70!

المواطن- متابعة

بدأت لاند كروزر Land Cruiser تكتسب شهرة كبيرة لعمليتها وموثوقيتها في الأداء منذ عام منذ العام 1951؛ لذا قررت تويوتا إطلاق نسخة خاصة منها هذا العام لتكريمها في الذكرى الـ 70 على إطلاقها.

وستحمل اسم النماذج الخاصة من هذه السيارة 70th Anniversary Limited، وستكون شبيهة من حيث التصميم بنماذج Land Cruiser 300 التي كشف عن شكلها مؤخرا.

وستمتاز تلك النسخ بشعار خاص، وسيغطي اللون الأسود بعض العناصر البارزة في هيكلها الخارجي بما في ذلك شبك غطاء المبرد، وأقراص العجلات التي ستأتي بمقاس 18 إنشا.

5 ألوان لنسخة Land Cruiser الخاصة

وستطرح هذه النماذج بخمس ألوان خارجية أساسية، أما قمراتها من الداخل فستزين بعناصر من الجلد الفاخر المصبوغ باللون البني والمطرز بطريقة مميزة جدا، كما ستحصل المقاعد أيضا على شعارات Land Cruiser 70th الخاصة.

مواصفات السيارة

ومن المفترض أن تطرح تويوتا هذه المركبات في اليابان بمحركات بنزين بسعة 2.7 لتر بعزم 163 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 2.8 لتر بعزم 204 أحصنة.

أما النسخ التي ستطرح في الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الأسواق العالمية فيرجح أن تحصل على محركات بسعة 4.0 لتر بعزم 249 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.8 لتر بعزم 200 حصان، بحسب موقع moto1 المتخصص في أخبار السيارات.

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