نصيحة من استشارية للمواطنين: خذوا اللقاح لهذه الأسباب

المواطن - الرياض

أكدت استشارية مكافحة العدوى الدكتور مها العلاوي أن وزارة الصحة العامة البريطانية وجدت بأن المصابين بالسلالة المتحورة ممن أخذوا اللقاح هم أقل عرضة لدخول العناية المركزة بنسبة 96%.

لقاح كورونا:

ووجهت الاستشارية خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية نصيحة إلى المواطنين بأخذ اللقاح وقالت: إن اللقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا، وحتى في حالة الإصابة يقي المصابين من الاحتياج إلى العناية المركزة.

أهمية اللقاح:

وشددت استشارية مكافحة العدوى على أهمية أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها.

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