‎الرئيسية
جديد الأخبار
نصيحة من استشارية للمواطنين: خذوا اللقاح لهذه الأسباب

نصيحة من استشارية للمواطنين: خذوا اللقاح لهذه الأسباب

2021/06/16
الساعة 11:59 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
نصيحة من استشارية للمواطنين: خذوا اللقاح لهذه الأسباب
المواطن - الرياض

أكدت استشارية مكافحة العدوى الدكتور مها العلاوي أن وزارة الصحة العامة البريطانية وجدت بأن المصابين بالسلالة المتحورة ممن أخذوا اللقاح هم أقل عرضة لدخول العناية المركزة بنسبة 96%.

لقاح كورونا: 

ووجهت الاستشارية خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية نصيحة إلى المواطنين بأخذ اللقاح وقالت: إن اللقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا، وحتى في حالة الإصابة يقي المصابين من الاحتياج إلى العناية المركزة.

أهمية اللقاح: 

وشددت استشارية مكافحة العدوى على أهمية أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها.

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



مقالات ذات صلة



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الهند تفتح تاج محل للسياح مجددًا مع انخفاض إصابات كورونا

فتحت الهند، اليوم الأربعاء، أبواب مزار تاج محل