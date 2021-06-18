هاري وميغان في ورطة بسبب سبوتيفاي

المواطن- متابعة

لم يف الأمير البريطاني هاري وزوجته الأميركية ميغان ماركل إلا بجزء بسيط من اتفاقهما مع منصة سبوتيفاي السويدية الشهيرة والذي كان يتضمن الاستفادة بأصواتهما مقابل ملايين الدولارات.

وبحسب صحيفة ذا الصن البريطانية، فإن ميغان وهاري بثا مقاطع صوتية على المنصة تبلغ مدتها 35 دقيقة فقط، وكان المفترض أن تكون مدتها أطول من ذلك بكثير بحسب الاتفاق البالغ قيمته 25 مليون دولار.

وقد تعثر الاثنان في تسليم حلقات جديدة من المدونة التي تحمل اسم آرتشويل أوديو، بسبب وضع ميغان لطفلة جديدة.

وقال الكاتب المتخصص في الشؤون الملكية، فيلّ دامبير: قيل لنا إن الاثنين سيحصل على إجازة تصل إلى 5 أشهر، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه مجموعة من الأشخاص المقابل أمام دفع مليارات الدولارت.

من ناحيته، قال خبير العلاقات العامة مارك بوروفسكي إن هاري وميغان ربما يكونان قد سجلا برامج مسجلة مسبقًا وجاهزة للبث من الآن وحتى عام 2022.

هاري وميغان قد يخضعا للتحقيق

ورفضت منصة سبوتيفاي التعليق على غياب الاثنين وعدم إضافتهما مواد جديدة، لكن هاري وميغان سيخضعان للتدقيق في وقت ما، وسيطرح عليهم سؤال: لماذا تخلفا عن الالتزام بالاتفاق.

وكان الأمير هاري وزوجته الممثلة الأميركية السابقة قد أبرما اتفاقًا مع منصة سبوتيفاي، متعدد السنوات لإنتاج مدونات صوتية تروج لأصوات متنوعة وملهمة.

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