هدافو السعودية ضد أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

يترقب الجمهور مباراة السعودية ضد أوزبكستان اليوم، حيث يطمح بمواصلة تألق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والتأهل إلى المرحلة القادمة.

السعودية ضد أوزبكستان

وكشف حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة هدافي السعودية ضد أوزبكستان، والتي تضم سامي الجابر، ومحمد الشلهوب حيث نجح كل منهما في تسجيل 3 أهداف.

ويتفوق منتخب السعودية الأول لكرة القدم على أوزبكستان في المواجهات المباشرة بجميع المسابقات، حيث تواجها 11 مرة، حيث فاز 6 مرات وخسر 4 مباريات وتعادل مرة، ونجح في تسجيل 24 هدفًا، واهتزت شباكه 15 مرة.

الأخضر في التصفيات الآسيوية

وتُقام مباراة السعودية ضد أوزبكستان على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد منتخب السعودية الأول بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم فلسطين وسنغافورة برصيد 7 نقاط لكل منهما، ويتذيل المنتخب اليمني الترتيب بـ5 نقاط.

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