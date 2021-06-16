هدافو المنتخب السعودي في التصفيات

المواطن - مروة نبيل

شهدت التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، تألقًا لافتًا من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على الصعيد الهجومي.

هدافو المنتخب السعودي

وكشف حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة هدافي الأخضر في التصفيات الأولية، والتي يتصدرها النجم سالم الدوسري برصيد 5 أهداف، ثم الثنائي فهد المولد وسلمان الفرج بـ4 أهداف لكل منهما.

ويحتل النجم صالح الشهري المركز الرابع في قائمة هدافي الأخضر بالتصفيات الأولية برصيد 3 أهداف، يليه عبدالفتاح عسيري برصيد هدفين، وأحرز كل من عبدالله الحمدان، ياسر الشهراني، هتان باهبري وعلي الحسن هدف واحد.

الأخضر في التصفيات الآسيوية

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأوزباكستاني، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بثلاثية دون رد.

ورفع الأخضر بقيادة رينارد رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، وبفارق 5 نقاط عن أوزبكستان.

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