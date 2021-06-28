هذا ما يحدث في جسمك عند الركض على معدة فارغة

المواطن- متابعة

تحدث مدرب رياضة، ألكسندر هالامانوف، عما يحدث للجسم عند ممارسة الجري في الصباح على معدة فارغة.

حرق الدهون

وبحسب وكالة سبوتنيك، قال الخبير المختص إن ممارسة الرياضة على معدة فارغة تساعد على حرق الدهون بشكل أسرع لكن ذلك لا يعني بالضرورة إنقاص الوزن.

وأضاف الخبير: بسبب فترة النوم والفاصل الزمني بين الوجبات والذي يصل لحدود الـ8 ساعات، ينخفض مستوى الأنسولين في الجسم، وبالتالي ممارسة رياضة الركض على معدة فارغة تساهم بحرق الدهون بشكل أسرع، والأهم من ذلك هو كمية السعرات الحرارية التي ستدخل للجسم خلال النهار، والتي ستخلق ظروفا مناسبة لإنقاص الوزن.

ونصح الخبير بتناول وجبة إفطار خفيفة قبل الركض في الصباح على سبيل المثال نصف موزة مع الشاي، ليحصل الجسم على القليل من الطاقة والنشاط.

استشارة الطبيب واجبة

ونصح المختص الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة أو الجهاز الهضمي باستشارة الطبيب لمعرفة إن كان مسموح القيام لهم بممارسة رياضة الجري على معدة فارغة.

كم دقيقة من الركض يوصى بها يوميًا ؟

عندما يتعلق الأمر بأشكال التمارين الرياضية التي تحقق فاعلية في إنقاص الوزن، يمكن أن نجد العديد من الخيارات المختلفة، وفي مقدمتها رياضة الركض (الجري)، فهي الحل الأكثر شيوعًا لحرق السعرات الحرارية.

ويعتمد عدد الدقائق الموصى بها على حالة كل شخص بالإضافة إلى الهدف المتمثل في إنقاص الوزن الذي يسعى إليه كل شخص حاليًا، لكن بشكل عام، يجب أن تقضي نحو 30 دقيقة يوميًا، ويمكنك تعديلها تدريجيًا للحصول على نتائج أفضل.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة