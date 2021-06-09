هل ارتفاع الحرارة يزيد الوزن ؟ استشاري يجيب

المواطن- محمد داوود- جدة

رأى استشاري التغذية الدكتور سامي عبدالمحسن، أنه لا توجد هناك علاقة مباشرة بين ارتفاع الحرارة وزيادة الوزن، ولكن هناك تقارير صحية تفيد بأن الفرد يستهلك في الصيف كمية أكبر نوعًا ما ربما بسبب الشعور الدائم بالجوع نتيجة ارتفاع حرارة الأجواء والرطوبة النسبية.

ولفت إلى أن المشكلة ليس في هذا الجانب بل في نوعية الأكل الذي قد يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات، مما يساعد على اكتساب بعض الكيلوجرامات، وخصوصًا إذا صاحب ذلك عدم ممارسة أي نشاط رياضي.

الأكل الصحي المتوازن:

وقال في تصريحات لـ”المواطن“، إن فصل الصيف يتميز بارتفاع الحرارة، وهو ما يستدعي ضرورة الحرص على ثلاثة أمور وهي: الأكل الصحي المتوازن، والذي يشتمل على العناصر الغذائية والفيتامينات والبروتينات، تناول السوائل وتحديدًا الماء والعصائر الطازجة، ممارسة الرياضة للمحافظة على وزن صحي يتفق مع طول الفرد.

أطعمة مفيدة عند ارتفاع الحرارة:

وبين أن هناك أطعمة يمكن تناولها في الصيف وخصوصًا الفواكه والخضراوات، فمن الأطعمة يمكن تناول الجمبري، الكبد، الذرة، المشروم، الشوفان، الأرز، المكسرات، سمك السلمون، وفي الفواكه هناك البطيخ، المشمش، الكريز، الخوخ، التوت، الأناناس، الموز، الأفوكادو، وفي الخضراوات هناك الطماطم، الفجل، الخيار، الخس، السبانخ، والجرجير، الفاصوليا.

تجنب الوجبات السريعة:

ونصح الدكتور عبدالمحسن، بضرورة الحرص على تناول السوائل لمواجهة الصيف وتحديدًا الماء لكونه يساعد في الحفاظ على الوزن الصحي، كما يجب الحد من تناول الوجبات السريعة، والوجبات الغنية بالدهون، والمقليات، والقهوة والشاي، وتناول البدائل الصحية.

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