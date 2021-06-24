هل يتم طرد الحارس عند تنفيذ ركلات الجزاء؟!

المواطن - مروة نبيل

كشف الإعلامي عبدالعزيز البكر عن إمكانية حصول حارس المرمى على البطاقة الحمراء أثناء تنفيذ ركلات الجزاء.

سبب طرد الحارس عند تنفيذ ركلات الجزاء

وقال عبدالعزيز البكر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر“: “هل يتم طرد حارس المرمى عند تنفيذ ركلات الجزاء ؟!!!.. الجواب: نعم”.

وتابع: “حدث هذا الأمر للحارس بيدرو غاييسي حارس أورلاندو بعد أن حصل على بطاقة صفراء في د103 بسبب إهدار الوقت، وأثناء تنفيذ ركلات الترجيح تصدى لركلة جزاء لنيويورك سيتي بعد تقدمه عن الخط فحصل على الكارت الأصفر الثاني”.

وواصل البكر تغريداته بشأن طرد الحراس أثناء تنفيذ ركلات الجزاء قائلًا: “ونظراً لاستخدام الفريق كل التغييرات أكمل ركلات الترجيح المدافع الأرجنتيني رودريجو شليجيل والغريب بأنه استطاع تحقيق الانتصار لفريقه”.

طرد الجدعاني في كأس ولي العهد

وأضاف: “حدث هذا الأمر قبل ذلك في كأس ولي العهد السعودي عام 2016 في دور 32 بعد أن قام الحكم فهد العريني بطرد الحارس عبدالله الجدعاني أثناء تنفيذ ركلات الترجيح ويعود السبب لتقدمه عن خط المرمى وحصوله على الأصفر الثاني في مباراة ضمك وهجر”.

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