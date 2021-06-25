هل ينتقل كورونا عبر الماء والسباحة؟

المواطن - متابعة

كشفت منظمة الصحة العالمية عن بعض الحقائق التي تتعلق بانتقال فيروس كورونا من شخص إلى آخر.

لا ينقل:

وأوضحت الصحة العالمية أن الماء والسباحة لا ينقلان فيروس كورونا المستجد، غير أنها أكدت انتشاره من خلال التواصل المباشر والقريب مع الأشخاص المصابين بالفيروس.

وتواصل الأوساط الطبية سعيها للتعرف على فيروس كورونا وطرق انتشاره ووسائل الوقاية من الإصابة، وذلك على الرغم من مرور ما يقرب من عام ونصف العام على بداية الجائحة.

كورونا حول العالم:

يُذكر أن إصابات كوفيد-19 حول العالم وصلت الآن إلى 180,404,898 إصابة، وتوفي 3,908,488 شخصًا، بينما تعافى 165,123,379 شخصًا، وقد أكد باحثو جامعة أكسفورد ببريطانيا أن متغير دلتا لفيروس كورونا، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، أصبح هو الشكل السائد عالميًّا في الوقت الحالي.

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