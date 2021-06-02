هل يُشارك أحمد حجازي في طوكيو 2020؟

المواطن - مروة نبيل

كشف مدرب المنتخب المصري الأولمبي، شوقي غريب عن قائمة الفراعنة لمعسكر شهر يونيو الجاري، والتي أظهرت وجود معاناة في مركز قلب الدفاع، ما دفع البعض للتفكير في ضم نجم نادي الاتحاد، أحمد حجازي لقائمته في أولمبياد طوكيو 2020.

مدافعو المنتخب المصري الأولمبي

ويستعد المنتخب المصري الأولمبي لخوض مباراتين وديتين ضد جنوب إفريقيا، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وشهدت القائمة استدعاء شوقي غريب لـ5 مدافعين، إلا أن معظمهم لم يظهروا بشكل أساسي مع فرقهم هذا الموسم.

وشارك أحمد رمضان بيكهام في 17 مباراة مع الأهلي بجميع البطولات هذا الموسم، وكان بديلًا في كثير منها، فيما خاض محمود الجزار 17 لقاءً مع الجونة، ولعب محمد عبدالمنعم 16 مواجهة مع فريق سموحة.

على الجانب الآخر، ابتعد أسامة جلال عن المشاركة بشكل أساسي مع بيراميدز، حيث خاض 7 مباريات فقط، رغم أنه من الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب المصري الأولمبي، ولعب محمد عبدالسلام 6 لقاءات مع الزمالك.

خبرة أحمد حجازي تُرجح كفته

ويحق للمدرب شوقي غريب الاستعانة بـ3 لاعبين فوق سن الـ23 عامًا للمشاركة في الأولمبياد، وفقًا للوائح البطولة، وحسم المدير الفني موقفه وأعلن عن اختيار نجم ليفربول، محمد صلاح رسميًا، ويتبقى لاعبان.

ويُعد أحمد حجازي خيارًا مثاليًا أمام شوقي غريب، حيث إنه يمتلك خبرة دولية كبيرة، حيث شارك بشكل أساسي في 4 مباريات مع المنتخب في أولمبياد لندن 2012، الذي نجح في التأهل إلى ربع النهائي، قبل أن يودع البطولة بعد الخسارة أمام اليابان.

وساهم أحمد حجازي في عودة المنتخب المصري الأول إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، حيث كان ضمن تشكيلته في مونديال روسيا 2018، بالإضافة إلى مشاركته مع منتخب الشباب في كأس العالم الذي أُقيم في كولومبيا.

ويملك حجازي ميزة القيادة، ما يساعد على توجيه اللاعبين الصغار في أولمبياد طوكيو، بالإضافة إلى المستوى المميز الذي ظهر عليه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، سواء على الصعيد الفني أو القيادي.

ولعب أحمد حجازي دورًا في تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الدفاعي، ما ضمن مشاركته في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا بعد غياب، ونال إشادة كبيرة سواء من النقاد الرياضيين أو الجماهير، بالإضافة إلى تسجيله لهدفين.

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