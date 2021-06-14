هولندا تحقق الفوز بصعوبة على أوكرانيا

المواطن - محمد سمعه

فاز منتخب هولندا الأول لكرة القدم، بصعوبة على منتخب أوكرانيا بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة، ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

ملخص مباراة هولندا وأوكرانيا:

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي، دون وجود محاولات خطيرة تذكر من الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح جورجينيو فينالدوم في إحراز الهدف الأول للمنتخب الهولندي بالدقيقة الثالثة والخمسين، ثم نجح المنتخب الهولندي وأضاف الهدف الثاني عبر اللاعب فوتر فيجورست بالدقيقة الثامنة والخمسين.

وبعد هبوط أداء المنتخب الهولندي، تمكن اللاعب أندريه يارمولينكو من إحراز الهدف الأول للمنتخب الأوكراني من تصويبة قوية بالدقيقة الخامسة والسبعين.

واستثمر المنتخب الأوكراني خطأ دفاعيًّا من المنتخب الهولندي ليضيف الهدف الثاني من ضربة رأسية للاعب رومان ياريمتشيوك بالدقيقة الثمانين.

الطواحين الهولندية يخطفون فوزًا قاتلًا:

ووسط اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، نجح اللاعب دينزل دومفريس في إحراز الهدف الثالث لـ منتخب هولندا من ضربة رأسية قاتلة بالدقيقة الـ86.

وسيواجه المنتخب الهولندي، نظيره منتخب النمسا يوم الخميس المقبل بالجولة الثانية، بينما سيواجه منتخب أوكرانيا، نظيره مقدونيا الشمالية أيضًا يوم الخميس.

وسبق لـ منتخب هولندا أن فاز بلقب كأس أمم أوروبا مرة واحدة وكان ذلك في عام 1988.

كما وصل المنتخب الهولندي لنهائي كأس العالم في 3 مناسبات أعوام 1974 و1978 و2010 ولم ينجح في الفوز باللقب.

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