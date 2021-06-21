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واتساب يتيح الاتصال بدون الإنترنت بشرط!
يكون على 4 أجهزة دفعة واحدة

واتساب يتيح الاتصال بدون الإنترنت بشرط!

2021/06/21
الساعة 11:52 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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واتساب يتيح الاتصال بدون الإنترنت بشرط! واتساب
المواطن - متابعة

يطلق واتساب مزايا تتيح لمن وافقوا على التحديثات الجديدة استخدام التطبيق على 4 أجهزة دفعة واحدة دون الحاجة لاتصال بالإنترنت.

إصدار تجريبي: 

وبحسب موقع وابيتا إنفو، اليوم الاثنين، يتوقع طرح المزايا خلال 60 يومًا ضمن الإصدار التجريبي، فيما أكد مارك زوكربيرغ رئيس فيسبوك مالكة واتساب، أن التحديث سيتيح نقل سجل الدردشة بين الأجهزة، كما سيسمح بالمكالمات الصوتية والمرئية عبر الأجهزة المرتبطة.

وأضاف أنه لن يتمكن من لم يقبلوا التحديثات من تلقي المكالمات والرسائل بعد إطلاق المزايا.


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