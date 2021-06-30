والد كاريلو يثير قلق الهلال

المواطن - محمد سمعه

أثار والد اللاعب البيروفي أندري كاريلو نجم الفريق الكروي الأول بـ الهلال، قلق إدارة النادي والجماهير، وذلك بعد حديثه عن وجهة نجله المقبلة في حال غادر الزعيم.

وقال والد كاريلو في تصريحات إذاعية إن نجله يود اللعب في صفوف فريق أليانز ليما البيروفي، مضيفًا بأن كاريلو قد ينتقل لهذا الفريق قبل أن يُنهي مسيرته.

مصير كاريلو مع الهلال غامض

وأكد والد كاريلو على أن مستقبل نجله مع الزعيم غامض رغم وجود عامين في عقده مع الأزرق.

ويقدم كاريلو مستويات طيبة مع منتخب بيرو في بطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة حاليًا في البرازيل، حيث ساهم في صعود منتخب بلاده لدور ربع النهائي، ومواجهة منتخب باراجواي، حيث تُقام المباراة مساء بعد غد الجمعة.

وكان كاريلو سجل هدف الفوز لـ منتخب بيرو في شباك منتخب فنزويلا يوم الأحد الماضي ضمن مباريات الجولة الـ5 من دور المجموعات بـ كوبا أمريكا.

أول مهمة لـ جارديم

وستكون أول مهمة للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، هي تحديد مصير اللاعبين الأجانب أمثال الفرنسي بافيتيمبي جوميز والإيطالي سيباستيان جيوفنكو والبيروفي أندري كاريلو، وذلك بعد أن كثر الحديث عنهم مؤخرًا بالرحيل عن بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفترة الحالية.

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