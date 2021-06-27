وزارة الحج : الجرعة الثانية من لقاح كورونا إلزامية خلال 48 ساعة دون موعد مسبق

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الحج والعمرة ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج 1442هـ ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد اليوم أنه لا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا لمن ينوي الحج لهذا العام، مشيرًا إلى بدء مواعيد الجرعة الثانية من لقاحات كورونا وأن من لم تصله رسالة بالموعد عليه الدخول لتطبيق “صحتي” وحجز موعد حسب تأهيله، حاثًا من هم في الـ 50 عامًا وما فوق للمبادرة بأخذ الجرعة الثانية.

وأوضح أنه بإمكان المرأة الحامل الحصول على الجرعة الثانية للقاح كورونا من نوع مختلف عن الجرعة الأولى، منوهًا أنه لم تسجل أي حالة وفاة بعد الجرعتين، محذرًا من الشائعات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، ومؤكداً على وعي الجميع في الرجوع إلى المصادر الرسمية.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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