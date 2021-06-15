وزير الرياضة للاعبي الأخضر: مبروك يا أبطال

المواطن - مروة نبيل

حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على تهنئة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الأوزباكستاني فور نهاية المباراة.

وزير الرياضة يبارك للاعبي الأخضر:

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ألف ألف مبروك يا أبطال هذا الانتصار والتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022 والوصول لنهائيات كأس آسيا 2023.. مبروك للجميع”.

وانتهت، من قليل، مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الأوزباكستاني، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بفوز الأخضر بثلاثية دون رد ليتأهل إلى المرحلة المقبلة رسميًّا.

المنتخب السعودي صدارة وتأهل:

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، وبفارق 5 نقاط عن أوزبكستان.

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