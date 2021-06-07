‎الرئيسية
الرياضة
وزير الرياضة: نتطلع لشراكة مميزة مع مركز الملك سلمان للإغاثة

وزير الرياضة: نتطلع لشراكة مميزة مع مركز الملك سلمان للإغاثة

2021/06/07
الساعة 8:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
وزير الرياضة: نتطلع لشراكة مميزة مع مركز الملك سلمان للإغاثة جانب من توقيع الاتفاقية - المصدر @AbdulazizTF
المواطن - مروة نبيل

أعرب وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وزير الرياضة يُعلق على الشراكة:

وقال وزير الرياضة: “سعدت اليوم بلقاء معالي الدكتور عبدالله الربيعة وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك تجمع الوزارة واللجنة الأولمبية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “كل الشكر والتقدير للإخوة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ونتطلع لعمل مثمر وشراكة متميزة”.

وزير الرياضة مع الدكتور عبدالله الربيعة
جانب من توقيع الاتفاقية – المصدر @AbdulazizTF

مذكرة تفاهم مع مركز الملك سلمان للإغاثة:

ووقعت وزارة الرياضة ومركز الملك سلمان لـ الإغاثة والأعمال الإنسانية واللجنة الأولمبية السعودية اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في مجالات عديدة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتفعيل التعاون المشترك والإستراتيجي بين القطاعات الحكومية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وزارة الرياضة ومركز الملك سلمان للإغاثة


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :