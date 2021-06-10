وزير الرياضة يصدر 5 قرارات جديدة

المواطن - مروة نبيل

أصدر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قبل قليل، 5 قرارات جديدة.

5 قرارات لوزير الرياضة

وكشف حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قرارات وزير الرياضة، حيث كلف عبدالرحمن السحيباني مساعدًا للوزير لشؤون المجالس واللجان الحكومية.

وتم تكليف عادل الزهراني وكيلًا للإعلام والتسويق، وتكليف عبدالعزيز المسعد وكيلًا لشؤون الرياضة والشباب، وتكليف عبدالعزيز العنزي وكيلًا مساعدًا لشؤون الرياضة، بجانب تكليف فهد الشمسان وكيلًا مساعدًا لشؤون الشباب.

رجاء الله السلمي مساعدًا للوزير

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد أصدر قرارًا مؤخرًا يقضي بتكليف الدكتور رجاء الله السلمي مساعدًا للوزير، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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