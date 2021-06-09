وظائف إدارية شاغرة لدى شركة أرامكس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس:

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير العمليات التشغيلية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.

– مساعد مدير العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– تنفيذي تقنية المعلومات (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر).

التقديم على وظائف شركة أرامكس:

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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