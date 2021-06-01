وليد الفراج على MBC قريبًا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت مجموعة MBC عن عودة الإعلامي وليد الفراج إلى تقديم البرامج الرياضية عبر إحدى قنواتها مرة أخرى.

وليد الفراج في MBC

ونشر حساب MBC Action الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو قصيرًا أعلن من خلاله عودة وليد الفراج إلى MBC قريبًا، دون الكشف عن الموعد الرسمي.

وكان الفراج قد ودع جماهير برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC، مؤكدًا أنه سينتقل لخوض تجربة جديدة سيتم الكشف عنها خلال أيام أو ساعات.

ومن المتوقع أن يحصل وليد الفراج على فترة راحة، على أن تكون بداية برنامجه الجديد قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل، لمتابعة أخبار الأندية والانتقالات.

الهلال بطلًا للدوري والفيصلي يحصد الذهب

على الجانب الآخر، اختتمت منافسات الموسم الرياضي الحالي مؤخرًا، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حل الشباب وصيفًا.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.

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