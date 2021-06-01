وليد الفراج: عودة أخرى لعملاق الإعلام العربي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الإعلامي وليد الفراج عن عودته رسميًا إلى مجموعة قنوات MBC خلال الفترة المقبلة، موجهًا الشكر لمن قام بتهنئته.

وليد الفراج سعيد بالعودة إلى MBC

وكانت مجموعة MBC قد أعلنت من خلال مقطع فيديو عن عودة الإعلامي وليد الفراج إلى تقديم البرامج الرياضية عبر إحدى قنواتها مرة أخرى، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعاد وليد الفراج نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “بسم الله.. عودة أخرى إلى مجموعة mbc عملاق الإعلام العربي .. شكرًا لكل المشاعر الطيبة والترحيب الجميل”.

وودع الفراج جماهير برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC، مؤكدًا أنه سينتقل لخوض تجربة جديدة سيتم الكشف عنها خلال أيام أو ساعات، قبل أن تعلن MBC اليوم عن عودته إليها رسميًا.

التهاني تنهال على الفراج

وتفاعل الإعلاميون والجماهير مع تغريدة الفراج، وقال المذيع عبدالعزيز السنيد: “مبروك لنا شوفتك يا نجم الإعلام الرياضي السعودي الأول”، وكتب عبدالرحمن حمد: “البضاعة الثمينة (إضافة) لأي منصة”.

وقال محمد السبيعي أبوعبدالله: “زعيم الإعلاميين لا غنى عنك.. بالتوفيق يا أبو بدر”، وكتب الدكتور وليد الروضات الشعلان: “أنت كالمطر جميلٌ وغامرٌ أينما حللت.. بالتوفيق أبو بدر”.

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