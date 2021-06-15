وليد الفراج يتوقع تغييرات بالإعلام الرياضي عربيًّا

المواطن - مروة نبيل

توقع الإعلامي وليد الفراج حدوث تغييرات عديدة في الإعلام الرياضي بالعالم العربي خلال الفترة المقبلة، موجهًا نصيحة إلى زملائه الإعلاميين.

وليد الفراج يتوقع تغييرات واسعة بالإعلام الرياضي:

وقال وليد الفراج: “أتوقع تغييرات واسعة في محتوى وطريقة الإعلام الرياضي بالعالم العربي خلال السنوات الثلاث المقبلة، ناس كثير راح تعاني في التكيف مع متطلبات ووعي وثقافة المشاهد الجديد”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “نصيحتي لنفسي ولكل زملائي.. يجب أن نتطور أكثر وبشكل أكبر وإيقاع أسرع.. الزمن لا يتحمل حوارات طويلة وإيقاع بطيء”.

تفاعل جماهيري مع تغريدة الفراج:

وشهدت تغريدة وليد الفراج تفاعلًا جماهيريًّا، وقال محمد: “التطور لن يأتي بمحاباة بعض الأندية والإسقاط على الأندية الأخرى، لصناعة مجد إعلامي كبير عليكم أن تعرفوا معنى الإعلام وهدفه النبيل قبل أن تدّعون المثالية وأنكم على صف واحد مع الجميع”.

وكتب أحمد العنزي: “لا أعتقد راح يكون في وعي لبعض منهم وهم للأسف برتبة مشجع”، وقال ماجد الحربي: “والله يا أبو بدر الطرح الحالي طرح إعلام متعصب فقط ولا نستفيد منه شيء للأسف”.

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