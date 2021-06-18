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يوفنتوس يعلن وفاة الأسطورة جيامبييرو بونيبرتي
بسبب تعرضه لأزمة قلبية

يوفنتوس يعلن وفاة الأسطورة جيامبييرو بونيبرتي

2021/06/18
الساعة 1:44 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة العالمية, حصاد اليوم
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يوفنتوس يعلن وفاة الأسطورة جيامبييرو بونيبرتي جيامبييرو بونيبرتي - المصدر @juventusfc
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، قبل قليل، عن وفاة الأسطورة جيامبييرو بونيبرتي، اليوم الجمعة، عن عمر يُناهز 92 عامًا.

 

وفاة الأسطورة جيامبييرو بونيبرتي

ونشر حساب يوفنتوس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمهاجمه السابق جيامبييرو بونيبرتي، وأعلن خبر وفاته، وأشاد به قائلًا: قدم كل شيء للنادي”.

ولفتت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، إلى أن وفاة الأسطورة والرئيس الفخري لليوفي، جيامبييرو بونيبرتي جاءت بسبب تعرضه لأزمة قلبية.

وفاة الأسطورة جيامبييرو بونيبرتي
جيامبييرو بونيبرتي – المصدر @juventusfc

بونيبرتي مسيرة من التألق مع يوفنتوس

ويُعد الأسطورة جيامبييرو بونيبرتي واحدًا من أبرز لاعبي يوفنتوس في تاريخه، حيث إنه قضى مسيرته الكروية بالكامل في صفوفه، وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا مرتين خلال الفترة من عام 1946 وحتى 1961.

وظل جيامبييرو بونيبرتي الهداف التاريخي لليوفي لأكثر من 40 عامًا، قبل أن يتمكن أليساندرو ديل بييرو من التفوق على رقمه القياسي وهو 182 هدفًا في 2006، وتوج المهاجم الراحل بلقب هداف الدوري الإيطالي موسم 1947/ 1948 بـ27 هدفًا.

مهاجم يوفنتوس الراحل جيامبييرو بونيبرتي
بونيبرتي – المصدر @juventusfc


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