يوفنتوس يعلن وفاة الأسطورة جيامبييرو بونيبرتي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، قبل قليل، عن وفاة الأسطورة جيامبييرو بونيبرتي، اليوم الجمعة، عن عمر يُناهز 92 عامًا.

Capitano in campo, presidente poi, Presidentissimo per sempre. pic.twitter.com/2tDaZqvK6e — JuventusFC (@juventusfc) June 18, 2021

وفاة الأسطورة جيامبييرو بونيبرتي

ونشر حساب يوفنتوس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمهاجمه السابق جيامبييرو بونيبرتي، وأعلن خبر وفاته، وأشاد به قائلًا: قدم كل شيء للنادي”.

ولفتت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، إلى أن وفاة الأسطورة والرئيس الفخري لليوفي، جيامبييرو بونيبرتي جاءت بسبب تعرضه لأزمة قلبية.

بونيبرتي مسيرة من التألق مع يوفنتوس

ويُعد الأسطورة جيامبييرو بونيبرتي واحدًا من أبرز لاعبي يوفنتوس في تاريخه، حيث إنه قضى مسيرته الكروية بالكامل في صفوفه، وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا مرتين خلال الفترة من عام 1946 وحتى 1961.

وظل جيامبييرو بونيبرتي الهداف التاريخي لليوفي لأكثر من 40 عامًا، قبل أن يتمكن أليساندرو ديل بييرو من التفوق على رقمه القياسي وهو 182 هدفًا في 2006، وتوج المهاجم الراحل بلقب هداف الدوري الإيطالي موسم 1947/ 1948 بـ27 هدفًا.

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