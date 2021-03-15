رونالدو يقود تشكيلة الجولة في الدوري الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

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يُقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليقود التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الـ27.

تشكيلة الجولة في الدوري الإيطالي:

وكشف موقع “هوسكورد” المتخصص في الأرقام والإحصائيات، التشكيلة المثالية في الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وجاءت كالتالي؛ في حراسة المرمى، دافيد أوسبينا “نابولي”.

ويتواجد في الدفاع، كل من؛ ثنائي نابولي، السيد هساي وجيوفاني دي لورينزو، يوردان أوسوريو “بارما”، جيان ماركو فيراري “ساسولو”، وفي الوسط، ليوناردو سبينازولا روما”، لويس ألبيرتو “لاتسيو”، ماتياس سفانبرج “بولونيا” ودومينيكو بيراردي ساسولو”.

ويقود خط الهجوم في التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا، دوشان فلاهوفيتش.

رونالدو يتألق مع يوفنتوس:

ولعب يوفنتوس ضد كالياري بالأمس على ملعب “سردينيا أرينا”، وانتهت المباراة بفوز اليوفي بهاتريك نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد الهاتريك الذي سجله النجم البرتغالي في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي كالياري وصل إلى الهدف رقم 770 في مسيرته الكروية سواء مع الأندية أو المنتخب، ليتجاوز رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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