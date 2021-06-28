28 فرقة ميدانية لتقديم لقاح كورونا لكبار السن بالمنازل في جازان 

المواطن - واس

خصصت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان ممثلة بإدارة المراكز الصحية 28 فرقة صحية ميدانية تعمل على تنفيذ جولات و زيارات منزلية، لتقديم خدمة لقاح فيروس كورونا ” كوفيد 19 ” لكبار السن .

لقاح كورونا:

وأوضحت صحة جازان أن الفرق الصحية بدأت في تنفيذ زياراتها الميدانية اليومية، لتقديم اللقاح ضد فيروس كورونا للمستفيدين ممن تفوق أعمارهم ” 60 ” عاماً وفق معايير محددة تضمن تقديم الخدمة للمستفيدين في منازلهم .

وأكدت حرصها على استمرارية التوسع في تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا لتشمل المواطنين والمقيمين بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

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