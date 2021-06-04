4 فوائد صحية تؤكد أهمية وجبة فطور الأطفال

المواطن- محمد داوود- جدة

شدد مجلس الصحة الخليجي على ضرورة الاهتمام بوجبة فطور الأطفال باعتبارها أهم الوجبات الغذائية التي تمنح للأطفال الفيتامينات والمعادن والألياف، وذلك تزامنًا مع الحملة التوعوية التي أطلقها المجلس تحت شعار “عينك على أكلي” والتي تتحدث بلسان الأطفال لوالديهم، حيث تتضمن سلسلة من المنتجات التوعوية التي تهدف لرفع الوعي عند كل عائلة، لمساعدتهم وتمكينهم من تقديم خيارات طعام صحي ولذيذ لأطفالهم.

مجلس الصحة الخليجي وحملة عينك على أكلي:

ودعا مجلس الصحة الخليجي جميع أفراد العائلة، لزيارة موقع الحملة الإلكتروني والاستفادة من كل ما يقدم به من محتوى يساهم في تحسين حياة الفرد، منوهًا بأن حملة عينك على أكلي هي الثانية من سلسلة حملات لك وللحياة، التي أطلقها مجلس الصحة منذ بداية السنة ويستمر بها طوال العام، ويستهدف بها جميع أفراد المجتمع.

وأكد مجلس الصحة الخليجي، أن زيادة السكريات تؤثر على الجهاز المناعي للأطفال، وتجعلهم أكثر عرضة لأمراض السمنة، وتسوس الأسنان، وحتى سوء التحصيل الدراسي.

أهمية فطور الأطفال:

وحول أهمية الفطور الصباحي تقول استشارية التغذية الدكتورة فاتن كردي لـ”المواطن “: يعتبر فطور الصباح من أهم الوجبات الغذائية على مدار اليوم، لكونها المصدر الرئيسي الذي يمنح الفرد وخصوصًا الأطفال الطاقة اللازمة للقيام بالمهام اليومية، ولذا يجب أن تحتوي على كل العناصر الغذائية الضرورية من الفيتامينات والمعادن، إذ تساعد وجبة فطور الصباح على تقوية الذاكرة بشكل كبير، إذا احتوت الوجبة على الفواكه والخضراوات والألبان والحبوب الكاملة، كما أنها تساعد على علاج حالات تقلبات المزاج.

الوقاية من الأمراض:

وخلصت إلى القول، إن تناول وجبة الفطور يساعد على الوقاية من الأمراض المختلفة التي من الممكن أن تصيب جسم الإنسان، لأنها تساعد على تعزيز المناعة، ومن فوائد وجبة الإفطار الصحية أنها تساعد على التقليل من معدل الكوليسترول المرتفع بالدم، لأن وجبة الإفطار تساعد على عملية التمثيل الغذائي الصحيح، كما تساعد على التحكم في الوزن الزائد لدى الأطفال، لأنها تقلل من الشعور بالجوع على مدار اليوم، كما يجب الحرص على التقليل من تناول الطفل للحلويات، والتي تعد من أهم أسباب الإصابة بالسمنة.

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