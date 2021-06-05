5 طرق مذهلة يمكن أن يحسن بها الكركم صحتك

المواطن- متابعة

يُعرف الكركم بأنه أحد أكثر التوابل شهرة في جميع أنحاء العالم، وهو أيضًا له فوائد عديدة، ويعود ذلك بسبب أنه يحتوي على عنصر الكركمين الذي يدخل بالفعل في تركيب عدد من العقاقير الطبية.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، قال خبير التغذية الدكتور، جوش آكس: الكركم هو أحد أهم العناصر الغذائية في العالم، وله فوائد عجيبة للجسم.

وتابع: من الناحية الصحية، تتراوح الفوائد في كل شيء من المساعدة في تجلط الدم والاكتئاب إلى مكافحة الالتهاب وتعزيز صحة الجلد وتنظيم الكوليسترول وغير ذلك.

وقال: أوصي بشدة باستخدام هذا النوع من التوابل في الوصفات وربما حتى شرائه في شكل مكمل للاستفادة من الفوائد.

1- الكركم وجلطات الدم

تناوله بانتظام يساعد في الحماية من جلطات الدم، وكشفت الدراسات المعملية والحيوانية أنه يقلل من خطر تراكم الصفائح الدموية.

2- السكري

قد يستفيد مرضى السكري من إضافة المزيد منه إلى نظامهم الغذائي، حيث يساعد على الحماية من ارتفاع نسبة السكر في الدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى تلف الأعصاب.

3- صحة الجلد

يعتبر من مضادات الالتهابات والأكسدة الطبيعية، ما يجعله علاجًا مثاليًا لبعض الأمراض الجلدية.

4- الكوليسترول

وقال خبير التغذية إن بعض الناس يمكن أن يتجنبوا ارتفاع الكوليسترول عن طريق تناول المزيد منه، حيث يساعد على تنظيم الكوليسترول الضار بل والتخلص منه أيضًا.

5- مزيل للألم

يقول العلماء إن الكركم هو مسكن طبيعي للألم، بطريقة مشابهة للباراسيتامول، وقد أبلغ مرضى التهاب المفاصل عن انخفاض الأعراض بعد إضافة المزيد منه إلى نظامهم الغذائي، بحسب موقع إكسبريس البريطاني.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة