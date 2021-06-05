5 مصادر غذائية للمحافظة على بصيلات وفروة الرأس

المواطن- محمد داوود- جدة

أكدت أخصائية التغذية الدكتورة محاسن عبدالسميع، أن هناك بعض الأطعمة التي تلعب دورًا مهمًا في تقوية فروة وبصيلات الشعر، وأن تناول نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الصحيحة مثل البروتينات والفيتامينات يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.

مصادر غذائية مهمة:

وأوضحت في تصريحات لـ “المواطن”، أن أهم الأطعمة المهمة للمحافظة على الشعر هي:

⁃ البيض لكونه يحتوي على البروتين، فإذا لم يستهلك الفرد كمية جيدة من البروتين فإن شعره يتأثر ويصبح جافًا وهشاً وضعيفًا، ويوجد البروتين في اللحوم والدجاج والأسماك ومنتجات الألبان.

⁃ البقوليات، التي توفر عنصر الحديد، وهو مهم للشعر، إذ يعد نقص الحديد أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الشعر، ويؤثر على دورة نمو الشعر.

⁃ الأسماك الدهنية – أوميجا 3-، فالأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين وسمك السلمون، وكذلك الفواكه مثل الأفوكادو وبذور اليقطين والمكسرات تحتوي على أحماض أوميجا 3 التي تحافظ على فروة الرأس والشعر.

⁃ المكسرات لاحتوائها على فيتامين E وهي توفر الحماية للشعر، إذ تعد المكسرات من الأطعمة اللذيذة والغنية بفيتامين E والزنك والسيلينيوم.

⁃ السبانخ لاحتوائه على فيتامين C و A، وكل ذلك يعزز نمو الشعر.

4 فيتامينات ضرورية:

وأشارت إلى أن هناك فيتامينات مهمة أيضًا للمحافظة على قوة الشعر، وتتوفر هذه الفيتامينات في الأطعمة، ومن أهمها:

⁃ فيتامين A، ويعمل على ترطيب فروة الرأس عن طريق تحفيز بصيلات الشعر لإنتاج المادة الدهنية التي تحافظ على نعومة وترطيب الشعر وفروة الرأس.

⁃ فيتامين B، ويعتبر من أفضل الفيتامينات المتاحة لتعزيز نمو الشعر الصحي. ذلك لأنه يقوم بعدد من الوظائف الهامة داخل الجسم أهمها تحفيز نمو وتنفس الخلايا.

⁃ فيتامين H، والذي يعرف باسم البيوتين وهو فيتامين يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على شعر صحي من خلال تحفيز نمو الخلايا وزيادة التمثيل الغذائي، كما يعمل البيوتين على تحسين مرونة الشعر وزيادة حجمه.

⁃ فيتامين B12، وهو مهم لصحة الشعر ومنع تساقطه، فهو يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، التي لها علاقة مباشرة بمستويات الطاقة في الجسم.

التقدم في العمر:

وتابعت محاسن عبدالسميع أنه مع التقدم في العمر يبدأ الشعر بالسقوط وتقل كثافته، ويبدأ ذلك مع المرأة من سن الثلاثين ويزيد بكثرة عند سن الستين، وكذلك يعاني الرجل مع مرور الزمن من تساقط الشعر وقد يصل إلى الصلع، وهناك عوامل وأسباب وراء تساقط الشعر يحددها الطبيب مع طبيعة العلاج، ولكن كنصيحة عامة فأنه يجب تجنب الضغط والإجهاد، سوء التغذية، معالجة خلل هرمونات الغدة الدرقية والتهابات فروة الرأس، وعدم استخدام مواد كيميائية ضارة للشعر.

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