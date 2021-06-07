7 أضرار تسببها الوجبات السريعة على صحة الجسم

المواطن- محمد داوود- جدة

كشف استشاري التغذية الدكتور خالد الغامدي، الأضرار التي تنتج عن تناول بعض الأشخاص للوجبات السريعة مما يترتب عليها أضرار صحية خطيرة تؤثر بالسلب على صحة متناوليها.

أضرار تناول الوجبات السريعة:

وأوضح الدكتور خالد الغامدي في تصريحات لـ”المواطن“، أن تناول الوجبات السريعة يسبب 7 أضرار على صحة الجسم وهي:

⁃ التسبب في السمنة المفرطة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الدهون والبروتينات.

⁃ تسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب ارتفاع الكوليسترول.

⁃ الإكثار من تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية يؤدي إلى مرض السكر.

⁃ في حال عدم نظافة تلك الأطعمة، قد تتسبب مشاكل عديدة في الجهاز الهضمي أبرزها جرثومة المعدة والالتهابات والقرح.

⁃ إمكانية التعرض للتسمم الغذائي.

⁃ التعرض للاتهاب الحاد في جدار المعدة والأغشية الداخلية للجهاز الهضمي.

⁃ التعرض لضعف الجهاز المناعي وتعرض الأطفال للإصابة بالعدوى والفيروسات.

تراجع الأداء الإدراكي:

وأشار الدكتور الغامدي، إلى أن دراسة تم نشرها في المجلة الأميركية للتغذية السريرية أوضحت أن الأشخاص الأصحاء الذين تناولوا أطعمة سريعة لمدة 5 أيام تراجع أداؤهم الإدراكي في الانتباه وسرعة الاستجابة والمزاج، حيث يمكن أن يتسبب النظام الغذائي الفقير بالمواد المغذية والذي يحتوي على المواد السامة بتفاعلات كيميائية معينة تؤدي لحدوث التهاب في منطقة الحصين.

زيادة سكر الدم:

وأوضح الدكتور الغامدي، أنه عندما يكسر الجهاز الهضمي هذه الأطعمة، يتم إطلاق الكربوهيدرات على شكل جلوكوز (سكر) في مجرى الدم، ونتيجة لذلك يزيد سكر الدم، ويستجيب البنكرياس لارتفاع مستوى الجلوكوز عن طريق إطلاق الأنسولين، وينقل الأنسولين السكر في جميع أنحاء الجسم إلى الخلايا التي يحتاجه الفرد للطاقة، بينما يستخدم الجسم السكر أو يخزنه، ويعود سكر الدم إلى طبيعته، وإذا كان الفرد بصحة جيدة يمكن لأعضاء جسده التعامل مع ارتفاعات السكر بشكل صحيح، ولكن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاعات متكررة في نسبة السكر في الدم، لذا ينصح بالحد من تناول الوجبات السريعة.

ارتفاع ضغط الدم:

واختتم الدكتور الغامدي بالقول، الغذاء المتوازن يحتوي علي جميع العناصر الغذائية الأساسية التي تعتبر ضرورة أساسية لبناء الجسم، في حين أن الوجبات السريعة لا تحتوي علي هذه العناصر، وهذا النوع من الأطعمة يحتوي علي كميات عالية من العناصر غير الأساسية، وبالتالي فإن الوجبات السريعة لا تفي باحتياجات الجسم وتسبب العديد من المشاكل الصحية، كما أن احتواء الوجبات السريعة علي نسبة عالية من الصوديوم والذي يتسبب في احتفاظ الجسم بالماء، وبجانب ذلك فإن الإفراط في تناول الأطعمة المملحة يساهم في ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر تكوين حصوات الكلي وأمراض الكلي وسرطان المعدة .

شارك الخبر







شارك الخبر