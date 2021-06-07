7 أمور عدلتها وزارة الرياضة لإطلاق منصة نافس

المواطن - مروة نبيل

قامت وزارة الرياضة بتعديل العديد من تشريعاتها من أجل إطلاق منصة نافس لتراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية.

تدشين منصة نافس رسميًا

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد دشن، أمس الاثنين، خلال حفل افتراضي منصة نافس رسميًا، من أجل زيادة عدد الأندية والأكاديميات الرياضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويضم مشروع “نافس” 27 رياضة في المرحلة الأولى، كما تم الكشف عن 9 شروط من أجل التقديم على تأسيس الأندية والأكاديميات الرياضية بالمشروع خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبرز التعديلات التي أجرتها وزارة الرياضة

وكشفت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، عن أبرز 7 تعديلات أجرتها من أجل إطلاق منصة نافس، وهي؛ تقديم منتج التأمين الرياضي لحماية اللاعبين وتقليل التكاليف العلاجية في حالة الحاجة.

وتم إطلاق لوائح المعايير الفنية للمراكز والصالات بالتعاون بين اتحاد الرياضة للجميع والاتحادات الألعاب، إطلاق لوائح تحديد مواصفات أرضيات الملاعب بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واتحاد الرياضة للجميع.

وتوفير قائمة بالمهندسين المعتمدين عبر منصة “بلدي” من وزارة الشؤون البلدية والقروية، إصدار وثيقة حماية المستهلك الخاصة بالأكاديميات والصالات والمراكز الرياضية، إصدار القوانين الخاصة بتحديد مدة لتسجيل اللاعبين الهواة.

وأضاف حساب وزارة الرياضة الرسمي على “تويتر”: “طرح آلية جديدة لمراقبة الخدمات المقدمة من المستثمرين ومدى جودتها مع إعطاء مدة للتصحيح”.

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