750 موظفًا لتنفيذ عمليات التعقيم في المسجد الحرام

المواطن - الرياض

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (750) موظفًا وعاملًا لتعقيم البيت العتيق، منهم (150) موظفًا يشرفون على جودة الأعمال والخدمات الخاصة بعمليات التعقيم والتطهير، وأكثر من (600) عامل يقومون بأعمال التعقيم في جميع أروقة المسجد وساحاته ومرافقه.

تفاصيل تعقيم المسجد الحرام:

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بن بركات السويهري، أن الإدارة تعزز من إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد فيروس «كورونا» بتعقيم جميع أجزاء المسجد الحرام وتجهيز أكثر من 500 مضخة تعقيم ‏وما يزيد عن 30 معدة تختص بعمليات تعقيم الأسطح والأجواء، كما توفر الإدارة 500 صبانة إلكترونية لتعقيم الأيادي.

استهلاك 15 ألف لتر يوميًا من المعقمات الصديقة للبيئة:

وأضاف حسن بن بركات السويهري، بأن ضمن جهود الإدارة الرامية إلى خلق أجواء تعبدية آمنة وخالية من الأوبئة لقاصدي المسجد الحرام يجرى خلال الفترة الراهنة استخدام أكثر من (15) ألف لتر يوميًا من المعقمات الصديقة للبيئة مع إمكانية زيادتها وفق الأعداد والأوقات التي تستوجب زيادة كمية المعقمات وتوفير مزيد من الخدمات.

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