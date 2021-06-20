‎الرئيسية
جديد الأخبار
750 موظفًا لتنفيذ عمليات التعقيم في المسجد الحرام
باستخدام 15 ألف لتر يوميًا من المعقمات الصديقة للبيئة

750 موظفًا لتنفيذ عمليات التعقيم في المسجد الحرام

2021/06/20
الساعة 7:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
750 موظفًا لتنفيذ عمليات التعقيم في المسجد الحرام عمليات التعقيم
المواطن - الرياض

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (750) موظفًا وعاملًا لتعقيم البيت العتيق، منهم (150) موظفًا يشرفون على جودة الأعمال والخدمات الخاصة بعمليات التعقيم والتطهير، وأكثر من (600) عامل يقومون بأعمال التعقيم في جميع أروقة المسجد وساحاته ومرافقه.

750 موظفًا لتنفيذ عمليات التعقيم في المسجد الحرام - المواطن

تفاصيل تعقيم المسجد الحرام:

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بن بركات السويهري، أن الإدارة تعزز من إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد فيروس «كورونا» بتعقيم جميع أجزاء المسجد الحرام وتجهيز أكثر من 500 مضخة تعقيم ‏وما يزيد عن 30 معدة تختص بعمليات تعقيم الأسطح والأجواء، كما توفر الإدارة 500 صبانة إلكترونية لتعقيم الأيادي.

750 موظفًا لتنفيذ عمليات التعقيم في المسجد الحرام - المواطن

استهلاك 15 ألف لتر يوميًا من المعقمات الصديقة للبيئة:

وأضاف حسن بن بركات السويهري، بأن ضمن جهود الإدارة الرامية إلى خلق أجواء تعبدية آمنة وخالية من الأوبئة لقاصدي المسجد الحرام يجرى خلال الفترة الراهنة استخدام أكثر من (15) ألف لتر يوميًا من المعقمات الصديقة للبيئة مع إمكانية زيادتها وفق الأعداد والأوقات التي تستوجب زيادة كمية المعقمات وتوفير مزيد من الخدمات.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

تقنية التايم لابس لمراقبة حركة الحشود في المسجد الحرام

استخدمت شؤون الحرمين ممثلة بالإدارة العامة للحشود والتفويج