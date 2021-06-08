8 حكام سعوديين يشاركون بـ التصفيات الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن الحكام السعوديين المشاركين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

الحكام السعوديون في التصفيات الآسيوية

ولفت الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الحكم خالد الطريس سيشارك في مباريات المجموعة A ضمن التصفيات الآسيوية، ومقيم الحكام علي الطريفي في المجموعة B.

ويتواجد في المجموعة G محمد الهويش، عبدالرحيم الشمري وياسر السلطان، فيما يشارك في المجموعة H تركي الخضير، محمد العبكري وخلف الشمري، وتمنى الاتحاد السعودي التوفيق للحكام في المباريات.

الأخضر يستعد لمواجهة اليمن

على الجانب الآخر، يتبقى للمنتخب السعودي 3 مباريات يبدأها بمواجهة اليمن، يوم غد السبت، قبل أن يواجه سنغافورة، يوم الجمعة 11 يونيو، ويختتم مواجهاته بلقاء أوزبكستان يوم 15 من الشهر ذاته، وستقام لقاءاته على ملعب مرسول بارك.

ويتصدر الأخضر المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية برصيد 11 نقطة، يليه المنتخب الأوزبكي برصيد 9 نقاط، وحل منتخب سنغافورة ثالثًا بـ 7 نقاط، بفارق نقطتين عن اليمن صاحبة المركز الرابع، ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الخامس بـ4 نقاط.

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