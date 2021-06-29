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Karim benzema محبط بسبب يورو 2020
بعد الخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح

Karim benzema محبط بسبب يورو 2020

2021/06/29
الساعة 7:44 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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Karim benzema محبط بسبب يورو 2020 بنزيمة - المصدر @Benzema
المواطن - مروة نبيل

أعرب Karim Benzema عن حزنه الشديد لتوديع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

ركلات الترجيح تُطيح بمنتخب فرنسا

ولعب منتخب فرنسا ضد سويسرا على ملعب “أرينا ناسيونالا” في العاصمة الرومانية بوخارست، في إطار مواجهات الدور ثمن النهائي من بطولة “يورو 2020″، وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 3/3، وسجل Karim Benzema ثنائية.

كريم بنزيمة
بنزيمة – المصدر @EURO2020

ولجأ الحكم إلى ركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل إلى منافسات دور الـ8 من “يورو 2020″، وتمكن المنتخب السويسري الأول لكرة القدم من الفوز على فرنسا بنتيجة 5/4، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منتخب فرنسا
المنتخب الفرنسي – المصدر @EURO2020

Karim Benzema محبط

ووجه Karim Benzema رسالة إلى الجماهير عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: “حزين ومحبط بعد مباراة الأمس، نشعر بخيبة أمل كبيرة.. كنت أتمنى أن نستمر في البطولة لفترة أطول من أجلكم”.

 

Karim benzema
بنزيمة ومبابي – المصدر @Benzema

وتابع مهاجم منتخب فرنسا رسالته قائلًا: “شكرًا لكم على دعمكم المستمر منذ بداية اليورو، وأشكركم على القوة التي أعطيتموني إياها، ليس هناك ما هو سهل على الإطلاق، نحن نكافح من أجل الاستعداد للمستقبل والعودة أقوى”.

Karim benzema
بنزيمة – المصدر @Benzema


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