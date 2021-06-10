Oppo تنافس سامسونغ بهاتف ذكي خيالي

المواطن- متابعة

كشفت مجموعة من التسريبات عن مواصفات الهاتف الجديد الذي ستطرحه Oppo لتنافس من خلاله هواتف سامسونغ ذات الميزات الجيدة والأسعار الرخيصة.

هاتف A16 من Oppo

وتبعاً للتسريبات فإن النسخة الأساسية من هاتف Oppo A16 الجديد حصلت على معالج MediaTek Helio G35، فيه أنوية Cortex-A53 يصل ترددها إلى 2.3 غيغاهيرتز.

وخلال اختبار هذا المعالج عبر منصات Geekbench الشهيرة حصلت أنويته على 177 درجة في اختبارات الأداء الفردية وعلى 950 درجة في اختبارات الأداء العام.

مواصفات الهاتف الجديد

كما جهزت هذه النسخة من هناتف Oppo بمعالج رسوميات IMG PowerVR GE8320 GPU، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

وكانت بعض المواقع قد أشارت في وقت سابق إلى أن الجهاز قد يطلق بنسختين، نسخة أساسية بالمواصفات الذي ذكرت سابقا، ونسخة مجهزة بمعالج Exynos 850، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

ومن المفترض أن تحصل نسخ هذا الهاتف على شاشات بمقاس 6.5 بوصة، وعلى كاميرات أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+5+2) ميغابيكسل، وكاميرات أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، ونظام تشغيل Android11، بحسب موقع 3dnews المختص بالتقنية.

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