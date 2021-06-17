Razer تعلن عن أفضل الحواسيب لمحبي الألعاب

المواطن- متابعة

كشفت شركة Razer الأمريكية عن حاسبها الأحدث Blade 14 الذي طورته ليكون أحد أفضل حواسيب الألعاب المحمولة لهذا العام.

مواصفات حاسوب Razer

ويأتي الجهاز بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك المتين، بأبعاد (16,8 × 220 × 319,7) ملم، ووزنه 1.78 كلغ.

وجهز الحاسب بشاشة بمقاس 14 بوصة بدقة QHD تعادل (2560/1440) بيكسل، ترددها يساوي 144 هيرتزا، ما يجعلها تتعامل مع الصور والفيديوهات بكفاءة عالية جدا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Ryzen 9 5900HX من الجيل الحديث بتردد يصل إلى 4.6 غيغاهيرتز، ومعالجات رسوميات NVIDIA GeForce RTX 3080 و GeForce RTX 3060.

ذلك بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي DDR4-3200 بسعات 16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.

كما حصلت نماذج هذا الحاسب على لوحات مفاتيح مجهزة بأنظمة إضاءة ملونة، وعلى منافذ USB 3.2 Gen 2 Type-A ومنافذ USB 3.2 Gen 2 Type-C، ومنافذ HDMI 2.1، إضافة لبطاريات تكفيها لتعمل لأكثر من 12 ساعة بالشحنة الواحدة، بحسب موقع ixbit المتخصص في التكنولوجيا.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة