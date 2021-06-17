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Razer تعلن عن أفضل الحواسيب لمحبي الألعاب
يتعامل مع الصور والفيديوهات بكفاءة عالية جداً

Razer تعلن عن أفضل الحواسيب لمحبي الألعاب

2021/06/17
الساعة 4:26 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, العالم, حصاد اليوم
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Razer تعلن عن أفضل الحواسيب لمحبي الألعاب
المواطن- متابعة

كشفت شركة Razer الأمريكية عن حاسبها الأحدث Blade 14 الذي طورته ليكون أحد أفضل حواسيب الألعاب المحمولة لهذا العام.

مواصفات حاسوب Razer 

ويأتي الجهاز بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك المتين، بأبعاد (16,8 × 220 × 319,7) ملم، ووزنه 1.78 كلغ.

Razer تعلن عن أفضل الحواسيب لمحبي الألعاب

وجهز الحاسب بشاشة بمقاس 14 بوصة بدقة QHD تعادل (2560/1440) بيكسل، ترددها يساوي 144 هيرتزا، ما يجعلها تتعامل مع الصور والفيديوهات بكفاءة عالية جدا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Ryzen 9 5900HX من الجيل الحديث بتردد يصل إلى 4.6 غيغاهيرتز، ومعالجات رسوميات NVIDIA GeForce RTX 3080 و GeForce RTX 3060.

Razer تعلن عن أفضل الحواسيب لمحبي الألعاب

ذلك بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي DDR4-3200 بسعات 16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.

كما حصلت نماذج هذا الحاسب على لوحات مفاتيح مجهزة بأنظمة إضاءة ملونة، وعلى منافذ USB 3.2 Gen 2 Type-A ومنافذ USB 3.2 Gen 2 Type-C، ومنافذ HDMI 2.1، إضافة لبطاريات تكفيها لتعمل لأكثر من 12 ساعة بالشحنة الواحدة، بحسب موقع ixbit المتخصص في التكنولوجيا.

Razer تعلن عن أفضل الحواسيب لمحبي الألعاب

 


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