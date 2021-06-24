‎الرئيسية
تكنولوجيا
WhatsApp يضيف ميزة تذهل الجميع
خاصية طال انتظارها من المستخدمين

WhatsApp يضيف ميزة تذهل الجميع

2021/06/24
الساعة 12:18 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
0
طباعة
WhatsApp يضيف ميزة تذهل الجميع
المواطن- متابعة

قال موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار WhatsApp، إن التطبيق سيُدخِل ميزة ثورية جديدة فيه وهي ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط.

WhatsApp يضيف ميزة ثورية تذهل الجميع

كيفية عمل ميزة WhatsApp الجديدة

وتسمح الميزة الجديدة للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات لا يمكن للمستقبلين إلا مشاهدتها مرة واحدة، حيث تختفي الصور والفيديوهات أثناء الدردشة بمجرد مشاهدتها من الطرف الآخر، والغاية من وراء ذلك هو الحفاظ على مساحة أكبر في ذاكرة الهواتف الذكية.

كما ستسمح الخاصية الجديدة للمستخدم  في واتساب بالتأكد مما إذا كان المستقبل قد شاهد الصورة أم لا.

ولم يكشف الموقع عن موعد محدد لإطلاق الخدمة لكنه قال إن ذلك سيتم قريبا، لكنه في الوقت نفسه أكد على أن تلك الميزة ستكون متاحة للهواتف التي تعمل بنظامي أندرويد وiOS.

WhatsApp يضيف ميزة ثورية تذهل الجميع

توفر الميزة في التطبيقات الأخرى

وهذه الخاصية موجودة بالفعل في عدد من التطبيقات الأخرى أشهرها إنستغرام وتيليجرام، حيث إن أي شخص يستقبل هذا النوع من الرسائل يلاحظ اختفاءها بعد لحظات من صندوق الرسائل.

WhatsApp يضيف ميزة ثورية تذهل الجميع


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

واتساب يتيح الاتصال بدون الإنترنت بشرط!

يطلق واتساب مزايا تتيح لمن وافقوا على التحديثات