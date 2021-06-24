WhatsApp يضيف ميزة تذهل الجميع

المواطن- متابعة

قال موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار WhatsApp، إن التطبيق سيُدخِل ميزة ثورية جديدة فيه وهي ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط.

كيفية عمل ميزة WhatsApp الجديدة

وتسمح الميزة الجديدة للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات لا يمكن للمستقبلين إلا مشاهدتها مرة واحدة، حيث تختفي الصور والفيديوهات أثناء الدردشة بمجرد مشاهدتها من الطرف الآخر، والغاية من وراء ذلك هو الحفاظ على مساحة أكبر في ذاكرة الهواتف الذكية.

كما ستسمح الخاصية الجديدة للمستخدم في واتساب بالتأكد مما إذا كان المستقبل قد شاهد الصورة أم لا.

ولم يكشف الموقع عن موعد محدد لإطلاق الخدمة لكنه قال إن ذلك سيتم قريبا، لكنه في الوقت نفسه أكد على أن تلك الميزة ستكون متاحة للهواتف التي تعمل بنظامي أندرويد وiOS.

توفر الميزة في التطبيقات الأخرى

وهذه الخاصية موجودة بالفعل في عدد من التطبيقات الأخرى أشهرها إنستغرام وتيليجرام، حيث إن أي شخص يستقبل هذا النوع من الرسائل يلاحظ اختفاءها بعد لحظات من صندوق الرسائل.

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