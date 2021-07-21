آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع باولينيو

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي باولينيو لاعب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني السابق.

الأهلي وفر كل طلبات باولينيو:

وغرد مشعل العتيبي عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل قائلًا: “بخصوص التفاوض مع اللاعب البرازيلي وبعيدًا عن أي إعلامي يسرب الأخبار لمصالحه الشخصية، والتواصل مع وسطاء لزيادة مبلغ الصفقة، إدارة الراقي تواصلت مع اللاعب وقدمت له جميع مطالبه، لكن اللاعب ووكيله يماطلون، ولا يوجد أي اتفاق حتى الآن”.

وأضاف العتيبي: “اللاعب البرازيلي حاليًّا لا يملك أي عرض سوا عرض النادي الأهلي وهو عرض مُغرٍ للغاية، ولكن لا يزال يُماطل ويُدخل بعض الأندية بمفاوضات وهمية ولا تزال مفاوضاته مع الأهلي قائمة”.

شباب الأهلي ينسحب من المفاوضات:

وأكد العتيبي على أن إدارة شباب الأهلي دبي الإماراتي انسحبت من المفاوضات مع اللاعب البرازيلي بسبب مماطلته هو ووكيل أعماله وذلك بعد توفير إدارة النادي الإماراتي لجميع متطلبات اللاعب.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل كشف عن وجود اتصالات بين الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الشباب، والبرازيلي باولينيو لمعرفة رأي الأخير حول انضمامه إلى الليث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وغرد المريسل اليوم الأربعاء عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “بانيغا تواصل مع باولينيو لمعرفة مدى رغبته باللعب لـ الشباب، اللاعب البرازيلي لم يرفض وطلب عرضًا لمدة 3 سنوات، والأهلي حتى هذه اللحظة لم يُرسل الخطاب الذي ينتظره اللاعب”.

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