أرباح الدريس ترتفع بنسبة 150%

المواطن - الرياض

ارتفع صافي أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات “الدريس”، بنسبة 150% في الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 36 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 14.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 8.6% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 39.4 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

زيادة المبيعات:

وقالت الدريس في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة أرباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، بالرغم من انخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى.

ارتفاع صافي الربح:

وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 68.46% في النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 75.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 44.7 مليون ريال صافي أرباح الفترة المماثلة من 2020.

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