أرقام إيجور كورونادو قبل انضمامه لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي لتكون أول صفقة للعميد في صيف العام الحالي.

أرقام إيجور كورونادو مع الشارقة:

ولعب كورونادو مع فريق الشارقة 70 مباراة نجح خلالهم في صناعة 31 هدفًا وإحراز 43 مباراة.

ولعب كورونادو كذلك مع فريق فلوريانا في مالطة في 67 مباراة، سجل خلالهم 35 هدفًا وصنع 12 هدفًا، ومع نادي باليرمو الإيطالي شارك في 43 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 11 هدفًا.

الشارقة سيفتقد نجم الاتحاد الجديد:

وكان علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة أكد في تصريحات إعلامية لقناة أبو ظبي الرياضية عن أن ناديه سيفتقد اللاعب كورونادو مضيفًا أن رحيل اللاعب تم بالاتفاق بينه وبين إدارة النادي.

وقال الحساب الرسمي لـ الشارقة عبر “تويتر”: إنه بناءً على رغبة اللاعب كورونادو في خوض تحد جديد وباتفاق جميع الأطراف، فقد تمت الموافقة على العرض المُقدم من العميد من أجل شراء اللاعب، كذلك تمنى النادي الإماراتي التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة.

وبحسب التقارير فإن العميد قدم عرضًا ماليًّا يتجاوز الـ40 مليون ريال للتعاقد مع كورونادو صاحب الـ28 عامًا من فريق الشارقة خلال الفترة الأخيرة.

كذلك بعد ضم الاتحاد للاعب كورونادو فإن اللاعب سينال راتبًا سنويًّا يتخطى الـ15 مليون ريال.

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