أرقام تاوامبا تُطمئن التعاونيين

المواطن - مروة نبيل

يُعد المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا واحدًا من أبرز المهاجمين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وليس في صفوف فريق التعاون فقط.

تاوامبا يتألق

وظهر لياندر تاوامبا بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وتطمح جماهير التعاون في استعداده جيدًا ومواصلة التألق في الموسم الجديد، أملًا في التتويج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك المهاجم الكاميروني في 27 مباراة مع التعاون الموسم الماضي، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث هز الشباك 13 مرة، بينهم هدفان من ركلات جزاء، وصنع 6 آخرين، ونجح في الحصول على 3 ركلات جزاء.

وقام الكاميروني لياندر تاوامبا صاحب الـ31 عامًا، بـ28 تسديدة على المرمى و18 مراوغة ناجحة، فيما وصلت دقة تمريراته إلى 74.3%.

التعاون يستعد للموسم الجديد

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون معسكرًا إعداديًا في هولندا، وسيلعب خلاله 4 مباريات ودية، حيث يطمح الجهاز الفني بقيادة نيستور إل مايسترو لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتسعى إدارة نادي التعاون لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن، كما أنها قامت بتدعيم صفوفه بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في الظهور بشكل جيد في الموسم الرياضي الجديد.

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