أسلاك توزع 26 مليوناً و325 ألف ريال أرباحًا عن النصف الأول

المواطن - الرياض

أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2021م.

أرباح أسلاك:

وأوضحت شركة أسلاك في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الخميس، أن إجمالي المبلغ الموزع 26,325,000 ريال أما عدد الأسهم المستحقة للأرباح فهي 35,100,000 سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.75 ريال (خمسة وسبعون هللة) بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

تاريخ الأحقية:

ولفتت أسلاك إلى أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون يوم الاستحقاق الاثنين 2 /8/ 2021 م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بتداول في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17/8/2021م.

وأهابت الشركة بمساهميها سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان إيداع أرباحهم دون تأخير.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة