أمن الحج: استقبال الحجاج ابتداءً من الـ6 مساءً يوم 7 ذو الحجة عبر 3 مواقع

المواطن - الرياض

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته اللواء محمد بن وصل الأحمدي، أنه تم التنسيق مع وزارة الحج على استقبال الحجاج ابتداءً من السادسة مساء لليوم السابع من ذي الحجة عبر 3 مواقع.

مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته: نسقنا مع وزارة الحج على استقبال الحجاج ابتداءً من السادسة مساء لليوم السابع من ذي الحجة عبر 3 مواقع.#بسلام_آمنين #واس_عام pic.twitter.com/VVBFdgKgLd — واس العام (@SPAregions) July 14, 2021

خطة الحج 1442

وأضاف أن الأماكن الثلاثة هي الشبيكة ووقف الملك عبدالعزيز وأجياد المصافي حيث يتم استقبالهم وتقديم كافة الخدمات الأمنية والتنظيمية داخل المسجد الحرام حيث سيتم الدخول إلى الصحن والطواف عبر المسارات الـ25 ومن ثم الذهاب إلى المصلى لأداء ركعتي الطواف والخروج من المسعى إلى الساحة الشرقية ناحية باب علي.

ولفت إلى إتاحة الطواف في الدور الأرضي والدور الأول بحسب الخطة التي تم وضعها لاستقبال ضيوف الرحمن.

عدة محاور تنظيمية وأمنية وإنسانية

وفي وقت سابق أوضح مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن المسجد الحرام وساحاته أن قيادة أمن الحرم أعدت خطة منبثقة من خطة الأمن العام ارتكزت على عدة محاور تنظيمية وأمنية وإنسانية وصحية تهدف إلى الحفاظ على الأمن في المسجد الحرام من خلال تكثيف وجود رجال الأمن الرسميين والسريين وتفعيل الدور النسائي من السريات والرسميات ومراقبة تحركات ضيوف قاصدي المسجد الحرام عبر المراقبة الإلكترونية عن طريق مركز عمليات المسجد الحرام من خلال الكاميرات المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام، مؤكدًا أن للخطة هدفًا رئيسيًا وهو أداء المعتمرين والمصلين لعباداتهم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشددًا على عدم السماح للوصول للمسجد الحرام إلا لمن يحمل تصريحًا وعدم الوصول إلى المسجد الحرام فرادى، وسيكون وصول المعتمرين والمصلين إلى المسجد الحرام عبر مراكز التجمع في مواقف السيارات وهي 4 مواقف، ومنها إلى المحطات الداخلية لساحات المسجد الحرام.

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