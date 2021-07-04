أندية الدرجة الأولى تستعد لانطلاق الموسم

المواطن - مروة نبيل

واصلت فرق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، تدعيم صفوفها، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

4 مدربين جدد في الدرجة الأولى:

وكشف حساب دوري الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تعاقدات أندية الدرجة الأولى خلال الفترة من 27 يونيو وحتى الثالث من شهر يوليو الجاري.

وتعاقد نادي القادسية مع المدير الفني التونسي محمد دحمان، ويقود مواطنه محمد العياري فريق الساحل في الموسم المقبل، ونجح الجبلين في التعاقد مع المدرب البرتغالي خوسيه جاريدو، فيما يقود بندر باصريح فريق جدة.

الأندية تواصل ضم لاعبين جدد:

وأعلن نادي أحد عن التعاقد مع التونسي عدي بلحاج، وضم الساحل حمد العقيلي، وانضم البرازيلي روجيريو إلى صفوف الجبلين، ودعم فريق الكوكب صفوفه بصفقتين، وهما السنغالي فالو سامب والتونسي حمزة بن عبده.

وعزز الخليج صفوفه بصفقتين استعدادًا لانطلاق دوري الدرجة الأولى، وهما؛ البرازيلي دييغو ميراندا وبدر النخلي، وضم فريق الخلود، الجزائري إسلام شحرور والكونغولي جونيور نوما.

وضم نادي العدالة 3 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، التونسي أشرف بن الهادي، والثنائي السعودي نواف بوعامر وعناد الخليفة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة