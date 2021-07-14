أنعام القابضة تطلب طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 210 ملايين ريال

المواطن - الرياض

أعلنت مجموعة أنعام القابضة عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

تفاصيل زيادة رأسمال أنعام القابضة

وقالت مجموعة أنعام في بيان لها على موقع تداول بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 09/02/2021م المتعلق بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (210,000,000) ريال سعودي مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية، تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تقديمها يوم الأربعاء 04/12/1442هـ الموافق 14/07/2021م ملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح اسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وساطة كابيتال مستشارًا ماليًا للطرح

وأفادت الشركة بأنه قد تم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشارًا ماليًا للطرح، هذا وستقوم الشركة بالإعلان لاحقًا عن أي تطورات في هذا الشأن.

هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها.

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