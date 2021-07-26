أولى الخطوات من باريس سان جيرمان لضم بوجبا

المواطن - محمد سمعه

حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قراره النهائي حول ضم الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

البي إس جي لن يتخلى عن ضم بوجبا

وقالت شبكة Sky Sports العالمية إن البي إس جي قرر التحرك لضم بوجبا صاحب الـ28 سنة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الشبكة على أن البي إس جي سيتخذ إجراءات مناسبة للتحرك وضم بوجبا بالفترة المقبلة.

جماهير باريس سان جيرمان تحرج بوجبا

وكانت جماهير نادي سان جيرمان ردت بشكل قاسٍ على الأخبار الواردة بشأن رغبة النادي في ضم الفرنسي بول بوجبا.

وكشفت إذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية أن جماهير النادي الباريسي وجهت رسالة قاسية إلى اللاعب بوجبا حيث قالت له: “بوجبا.. يجب أن تستمع إلى والدتك، إنها لا تريدك هنا، ونحن كذلك”.

يذكر أن عقد بوجبا مع فريق مانشستر يونايتد سينتهي في صيف عام 2022 مما يحق له الانتقال لأي فريق يريده في صيف العام القادم، كصفقة انتقال حر.

ويأتي خوف اليونايتد من رحيل بوجبا بالمجان في صيف 2022، وعدم الاستفادة من بيعه ماليًّا كما حدث في عام 2012، حيث رحل بوجبا عن اليونايتد إلى يوفنتوس وعاد بعدها بـ4 سنوات وبالتحديد في 2016 إلى اليونايتد بعد أن تألق مع اليوفي.

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